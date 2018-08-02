LG анонсировала смартфон премиум -класса Signature Edition 2018

2018-08-02, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - LG Signature Edition 2018; [150]
Компания LG выпустила керамический флагман премиум-класса Signature Edition 2018. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешением 2880 на 1440 пикселей. Основой устройства стал чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 Гбайт ОЗУ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 8.0 Oreo. Габариты аппарата составляют: 7,3 * 75,4 * 151,7 мм. Предусмотрены модули Wi-Fi, NFC и Bluetooth 5 LE, двойная 16 Мп тыльная и 8-мегапиксельная лицевая камеры, порт USB Type-C, а также приемник GPS. Предлагается новинка в белом и черном цветовом исполнении по цене 1800 долларов.


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