LG анонсировала ультралёгкий ноутбук Gram Pro 17

Компания LG начала тизерить ноутбуки Gram Pro 2026 года, полноценная презентация которых состоится на CES 2026. И среди ноутбуков данной линейки есть устройство, которое компания называет самым лёгким в мире 17-дюймовым ноутбуком с RTX. Модели LG Gram Pro 17 с индексом 17Z90UR и Gram Pro 16 с индексом 16Z90U получат новый сверхлёгкий материал Aerominum, разработанный самой LG. Он должен снизить вес корпуса, одновременно повышая прочность и устойчивость к царапинам. LG Gram Pro 17 оснастят дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей и мобильной видеокартой NVIDIA RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти. По словам компании, такой набор обеспечит достаточную производительность для ресурсоёмких графических задач, создания контента и игр.

При этом запуск большинства современных игр на максимальных настройках в комфортном режиме всё же будет недоступен, поэтому рассматривать Gram Pro 17 как полноценный игровой ноутбук не стоит. Точный вес устройства LG пока не раскрывает, но отмечает, что на старте продаж модель будет эксклюзивом для рынка США. Вес LG Gram Pro 16 также пока не объявлен. Эта версия получит OLED-экран с разрешением 2880х1800 пикселей и новейшие процессоры Intel Core Ultra. LG утверждает, что это будет самый лёгкий 16-дюймовый ноутбук в своём классе с поддержкой как локальных, так и облачных функций искусственного интеллекта. Стоимость и даты начала продаж обеих моделей пока не названы, и, вероятно, компания приберегает эту информацию до официального анонса на CES 2026.
