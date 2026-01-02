LG анонсировала ультралёгкий ноутбук Gram Pro 17

При этом запуск большинства современных игр на максимальных настройках в комфортном режиме всё же будет недоступен, поэтому рассматривать Gram Pro 17 как полноценный игровой ноутбук не стоит. Точный вес устройства LG пока не раскрывает, но отмечает, что на старте продаж модель будет эксклюзивом для рынка США. Вес LG Gram Pro 16 также пока не объявлен. Эта версия получит OLED-экран с разрешением 2880х1800 пикселей и новейшие процессоры Intel Core Ultra. LG утверждает, что это будет самый лёгкий 16-дюймовый ноутбук в своём классе с поддержкой как локальных, так и облачных функций искусственного интеллекта. Стоимость и даты начала продаж обеих моделей пока не названы, и, вероятно, компания приберегает эту информацию до официального анонса на CES 2026.