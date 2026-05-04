Microsoft переписала системные требования Windows 11

Но сейчас ситуация осложняется дефицитом DRAM, из-за чего апгрейд становится менее доступным. На этом фоне часть пользователей начинает смотреть в сторону альтернатив вроде Linux-дистрибутивов или macOS, где оптимизация часто лучше. При этом ранее в этом году Microsoft обещала решить часть проблем, включая слабую оптимизацию памяти в системе, но пока эти улучшения так и не появились. Безусловно, задача не из простых, но учитывая возраст операционной системы было бы вполне логично ожидать работы над оптимизацией — пользователи уже ждут релиза Windows 12, а компания Microsoft всё ещё не может довести до ума Windows 11. Именно из-за этого доля ПК на Linux в Steam в последнее время существенно возросла до почти 5% — геймеры уходят с Windows на фоне дефицита памяти.