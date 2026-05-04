Microsoft переписала системные требования Windows 11

Компания Microsoft опубликовала обновлённый документ поддержки, где описала, какими характеристиками, по её мнению, должен обладать современный игровой ПК на Windows 11. Среди требований особое внимание уделяется объёму оперативной памяти. Компания считает, что 16 ГБ — это уже базовый минимум и скорее отправная точка, а для комфортной игры без лишних проблем лучше ориентироваться на 32 ГБ. Такой объём позволяет без труда запускать несколько задач одновременно и делает систему более устойчивой под нагрузкой, хотя это и вызывает вопросы о том, насколько эффективно сама система использует ресурсы. Для энтузиастов это не новость — чем больше оперативной памяти, тем стабильнее работает ПК.

Но сейчас ситуация осложняется дефицитом DRAM, из-за чего апгрейд становится менее доступным. На этом фоне часть пользователей начинает смотреть в сторону альтернатив вроде Linux-дистрибутивов или macOS, где оптимизация часто лучше. При этом ранее в этом году Microsoft обещала решить часть проблем, включая слабую оптимизацию памяти в системе, но пока эти улучшения так и не появились. Безусловно, задача не из простых, но учитывая возраст операционной системы было бы вполне логично ожидать работы над оптимизацией — пользователи уже ждут релиза Windows 12, а компания Microsoft всё ещё не может довести до ума Windows 11. Именно из-за этого доля ПК на Linux в Steam в последнее время существенно возросла до почти 5% — геймеры уходят с Windows на фоне дефицита памяти.