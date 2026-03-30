Представлен обновлённый ноутбук Slimbook Creative

Компания Slimbook пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Creative, которая среди прочего может похвастаться корпусом толщиной 19 мм и массой 1,9 кг. Новинка получила 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 180 Гц, 10-ядерный 20-поточный процессор AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Radeon 880M, дискретный графический адаптер NVIDIA RTX 5070 Laptop с TDP 115 Вт или 160 Вт в разгоне, два слота для оперативной памяти, два разъема для твердотельных накопителей, аккумулятор ёмкостью 100 Втч, поддержку быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два интерфейса HDMI, три порта USB-A и два USB-C (у одного есть поддержка Thunderbolt 4), разъем Mini DisplayPort и порт RJ45. Цена базовой конфигурации составляет 1800 евро.

Представлен ноутбук Acer Predator Helios Neo 18 AI…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Predator Helios Neo 18 AI, которая осно…
GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac…
В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после эт…
Windows 11 можно будет активировать без аккаунта…
Одной из самых крупных проблем для пользователей Windows 11 в последние годы является требование от Micro…
Apple может выпустить MacBook Pro на M6 уже в конце 2026-го…
Первые признаки более раннего, чем ожидалось, запуска процессора Apple M6 инсайдеры из индустрии связываю…
Microsoft представила Copilot Tasks на базе ИИ…
Компания Microsoft представила предварительную версию новой системы искусственного интеллекта Copilot Tas…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 G2 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков бизнес-серией ASUS ExpertBook B5 G2, которые основана на чи…
Apple представила недорогой MacBook Neo…
После нескольких месяцев утечек и слухов компания Apple наконец представила свой первый «бюджетный» MacBo…
Ноутбук Lenovo Legion 7a оценили в 2000 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion 7a, которая базируется на чипах AM…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor