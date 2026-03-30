Представлен обновлённый ноутбук Slimbook Creative

Компания Slimbook пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Creative, которая среди прочего может похвастаться корпусом толщиной 19 мм и массой 1,9 кг. Новинка получила 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 180 Гц, 10-ядерный 20-поточный процессор AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Radeon 880M, дискретный графический адаптер NVIDIA RTX 5070 Laptop с TDP 115 Вт или 160 Вт в разгоне, два слота для оперативной памяти, два разъема для твердотельных накопителей, аккумулятор ёмкостью 100 Втч, поддержку быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два интерфейса HDMI, три порта USB-A и два USB-C (у одного есть поддержка Thunderbolt 4), разъем Mini DisplayPort и порт RJ45. Цена базовой конфигурации составляет 1800 евро.