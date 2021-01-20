LG больше не производит дисплеи для iPhone

LG Display прекратила производство жидкокристаллических дисплеев, используемых в iPhone. Фабрика, которая производила эти панели, по всей видимости, превращается в площадку для производства автомобильных дисплеев. Согласно отчету TheElec, фабрика отказывается от ЖК-панелей, используемых в iPhone, в пользу автомобильных дисплеев. Южнокорейский технологический гигант остановил производство ЖК-дисплеев для iPhone на своей линии AP3 в Гуми еще в третьем квартале прошлого года, а к четвертому кварталу 2020 года даже прекратил производство панелей для других смартфонов. Для тех, кто не знает, линия для iPhone была самой низкой с точки зрения прибыльности для LG Display. Это особенно актуально сейчас, после того, как последняя линейка iPhone гиганта из Купертино недавно перешла на OLED (органические светоизлучающие диоды) панели.