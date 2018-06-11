LG делает часы на Wear OS

В сети появилась информация о том, что компания LG планирует создавать умные часы на операционной системе Wear OS. Пока что это только слухи, но нужно понимать, что производители постоянно пытаются взять штурмом рынок умных гаджетов. С одной стороны — это крутая возможность получить что-то интересное, ведь в условиях конкуренции обычно получается заполучить более доступное устройство. С другой — если компания LG делает часы именно на Wear OS, то это заранее проигрышный вариант, ведь эта система, по данным статистики, не очень точная в плане измерения активности пользователя, плюс потребление энергии у нее приличное. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о возможностях продукта и потенциальных конкурентах. Сейчас это лишь слух, который никто не подтверждает.