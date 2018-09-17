LG делает дисплеи для Apple iPhone XS

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple заключила договор с компанией Samsung о производстве OLED-дисплеев для смартфона Apple iPhone XS и версии Max. Оказалось, что корейская компания тогда диктовала свои условия партнерства, так как производителей OLED на рынке больше не было. Теперь компания LG завершила строительство заводов и провела первые линии производства. Качество продукции очень понравилось Apple и та заключила договор еще и с LG. Если все будет хорошо, то LG и Samsung будут конкурировать за производителя и это снизит конечную стоимость на дисплеи. Правда, для пользователей это ничего не значит — компания все равно будет продавать смартфоны по стандартной стоимости. Просто прибыль будет немного выше того, что сейчас получается добыть с фанатов.