LG делает ставку на V-Series

У компании LG довольно долгосрочные планы по развитию линейки смартфонов V-Series. Стоит сказать, что на данный момент у LG дела идут не очень хорошо, производитель неплохо продает смартфоны среднего класса, но вот в типовом сегменте заметны явные проблемы. Вероятно, в будущем при наличии более интересных дисплеев и производительной начинки у компании будет возможность выпускать крутые флагманы и постепенно покорять пользователей. Сейчас же производитель явно сфокусирует свое внимание на среднем классе, так как это наиболее прибыльный сегмент. Воевать с Apple и Huawei за топовые показатели продаж довольно тяжело, значит нужно побеждать там, где такая возможность имеется. Будем пристально следить за развитием событий и надеяться, что у производителя получится сделать ставку на новые устройства.