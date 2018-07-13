LG готова выпускать OLED-дисплеи

Компания LG только недавно получила разрешение на строительство нового завода в Китае, как уже заявила о своей готовности выпускать OLED-дисплеи для смартфонов. Дело в том, что производитель и так обладает неплохим набором мощностей для того, чтобы производить дисплеи нового типа. Новый завод строят для будущих моделей, когда весь рынок перейдет на OLED, а сейчас еще IPS пользуется повышенным спросом. Так что производитель решил просто пойти по стопам более высокой выгоды, но и от новых технологий тоже решил не отказываться. Это большой плюс, который говорит, что стоимость на дисплеи нового поколения расти точно не станет. А вот OLED-дисплеи могут стать более качественными в самое ближайшее время, ведь такой производитель не может позволить себе выпускать модели с полосами и дефектами.