LG готовит часы для женщин

Многие современные компании, которые занимаются электроникой, делают достаточно крутые продукты в сфере носимой электроники. Это позволяет привлечь новую аудиторию и заработать на том, что ранее не приносило никакой прибыли. В компании LG решили, что нужно выйти на рынок носимой электроники, но сделать это очень хитро. Выпускать компания будет часы и кулоны с умными функциями для женщин в фирменном стиле с упором на красивый дизайн и возможность носить устройства в формате украшений, а не просто как продукт для отслеживания своей активности в течение дня. Это очень удобный формат, который позволяет получать удовольствие от созерцания своего гаджета и при этом не думать о том, что он является просто украшением. Ждем релиза.