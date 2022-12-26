LG обновил старый смартфон до Android 13

Если вы следили за рынком смартфонов на протяжении достаточно длительного времени, то знаете, что некоторые крупные производители смартфонов ушли с рынка из-за того, что просто не смогли справиться с конкуренцией. В этом на самом деле нет ничего удивительного, потому что конкуренция сейчас очень высока — просто запредельно. Например, даже такие гиганты как LG не смогли справиться с поставленной задачей, так что сейчас компания просто не представлена на рынке как таковая — смартфонов корейский гигант не выпускал уже достаточно давно. При этом сегодня появилась новость от инсайдеров, что компания хочет вернуться на рынок и выпустить в продажу свой новый гаджет на базе операционной системы Android 13. К сожалению, это не так.

Да, у LG действительно есть планы запустить операционную систему Android 13 на свой смартфон, но речь не о новом устройстве. Просто компания почему-то решила выпустить в 2023 году Android 13 на свой смартфон Velvet, представленный в 2020 году. Стоит ли говорить, что и на момент релиза устройство не пользовалось невероятной популярностью, а теперь, спустя столько времени, гаджет вовсе интересен только тем, кто его уже купил. Возможно, так компания хочет напомнить о себе перед тем, как вновь попытается выйти на рынок смартфонов, а может производитель просто принял решение поддержать преданных поклонников апдейтом до новой версии операционной системы. Но ранее LG таким не занималась, так что говорить точно пока что не выйдет.
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