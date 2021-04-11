LG официально обязуется обновлять свои телефоны три года

Ранее компания LG заявила и подтвердила, что закрывает мобильное подразделение компании, после нескольких неудачных попыток возродить когда-то бурно развивающийся бизнес.

Теперь компания LG сообщила всем владельцам смартфонов данного бренда, что обещает выпустить до трех версий обновлений Android для всех своих премиальных смартфонов. Отсчет трех обновлений начнется с момента выпуска телефона. Таким образом, телефон, который уже получил обновления Android 10 и 11, будет иметь право только на одно крупное обновление.

Недавно выпущенные телефоны, такие как LG Velvet, G-серии, V-серии и Wing, могут перейти на Android 13. Компания также сообщила, что некоторые модели, выпущенные в 2020 году, такие как LG Stylo и серии K, получат два обновления ОС.