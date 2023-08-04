LG отправила в продажу беспроводные телевизоры Signature

Передовые телевизор LG Signature OLED M с диагональю 97 дюймов, которые привлекли внимание своим дизайном и возможностью подключаться к источнику сигнала почти без проводов (используется лишь один кабель для подачи питания на сам телевизор), наконец получил цену и дату выпуска за пределами Южной Кореи. Главной особенностью этого телевизора является коробка Zero Connect Box, в которую подключаются телевизионные приставки, игровые консоли и Blu-ray плееры, и которая передаёт контент по беспроводному протоколу на телевизор с разрешением до 4K и частотой 120 Гц. В результате кроме электропитания ничего по проводам подключать к телевизору не нужно, что, конечно, крайне удобно.

Компания LG сообщила, что OLED-телевизор Signature с диагональю 97 дюймов (модель 97M3) будет доступен по цене 27 999 фунтов стерлингов (примерно 35 400 долларов). Кроме того, будут доступны два других размера этого же телевизора — модель с OLED-панель диагональю 83 дюйма по цене примерно 10 000 долларов и с OLED-панелью с диагональю 77 дюймов по цене примерно 7 600 долларов. Эти модели телевизора работают с той же технологией и отличаются от флагмана только диагональю и ценой, что позволяет выбрать более подходящий вариант. Безусловно, сейчас можно смело заявить, что это слишком дорогое удовольствие — никто в здравом уме покупать телевизор за 35 тысяч долларов не станет, но в будущем, когда технология станет массовой, можно будет надеяться на снижение стоимости.
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