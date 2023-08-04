LG отправила в продажу беспроводные телевизоры Signature

Компания LG сообщила, что OLED-телевизор Signature с диагональю 97 дюймов (модель 97M3) будет доступен по цене 27 999 фунтов стерлингов (примерно 35 400 долларов). Кроме того, будут доступны два других размера этого же телевизора — модель с OLED-панель диагональю 83 дюйма по цене примерно 10 000 долларов и с OLED-панелью с диагональю 77 дюймов по цене примерно 7 600 долларов. Эти модели телевизора работают с той же технологией и отличаются от флагмана только диагональю и ценой, что позволяет выбрать более подходящий вариант. Безусловно, сейчас можно смело заявить, что это слишком дорогое удовольствие — никто в здравом уме покупать телевизор за 35 тысяч долларов не станет, но в будущем, когда технология станет массовой, можно будет надеяться на снижение стоимости.