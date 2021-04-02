LG планирует выйти из телефонного бизнеса

LG рассматривал возможность выходи из бизнеса мобильных устройств еще в январе этого года. Тогда же были слухи, что компания планировала продать свое подразделение по производству смартфонов и кажется покупателя так и не нашлось.

Официального заявления еще не было, но ожидается, что LG полностью уйдет из телефонного бизнеса и объявит об этом 5 апреля. На данный момент, компания переводит сотрудников в другие подразделения. LG вела переговоры о продаже с такими компаниями как Vingroup и Volkswagen. Если LG подтвердит выход из бизнеса смартфонов, что будет с моделью LG Rollable с выдвижным дисплеем неясно.
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