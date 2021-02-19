LG планирует выпускать больше камер для Apple

LG InnoTek увеличивает расходы, чтобы увеличить производство модулей камеры для Apple. Ранее на этой неделе оптическое подразделение южнокорейского технологического гиганта объявило об увеличении инвестиций до 547,8 млрд вон (примерно 496 млн долларов США) для обеспечения и укрепления своих производственных мощностей. Согласно отчету TheElec, компания объявила, что в начале каждого года будет повышать расходы на подразделение оптических решений. Еще в 2019 году его бизнес-расходы составляли 282,1 миллиарда вон (примерно 255 миллионов долларов США), а в прошлом году они выросли до 479,8 миллиарда вон (примерно 434 миллиона долларов США). Это означает 14-процентный рост расходов по сравнению с 2020 годом. Благодаря этому удастся удовлетворить запросы Apple.