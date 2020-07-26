LG планирует выпустить новый смартфон LG Q92

В сети появилась информация о новом смартфоне LG Q92, который будет оснащен 6 Гб оперативной памяти и вариантом из 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильный процессор Snapdragon 765G. Информация о дисплее неизвестна, но скорее всего будет около 6 дюймов, с разрешением 2400 на 1080 пикселей. С коробки смартфон LG Q92 будет работать на операционной системе Android 10. Какой будет использоваться датчик камеры и сколько мегапикселей будет неясно. Ожидается, что компания LG представит смартфон 28 сентября.