LG планирует выпустить новый смартфон LG Q92

В сети появилась информация о новом смартфоне LG Q92, который будет оснащен 6 Гб оперативной памяти и вариантом из 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильный процессор Snapdragon 765G. Информация о дисплее неизвестна, но скорее всего будет около 6 дюймов, с разрешением 2400 на 1080 пикселей. С коробки смартфон LG Q92 будет работать на операционной системе Android 10. Какой будет использоваться датчик камеры и сколько мегапикселей будет неясно. Ожидается, что компания LG представит смартфон 28 сентября.

Комментарии и отзывы LG Q92
Обзоры:
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GBЛучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB
Новости:
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого сма...
Huawei Mate 40 Pro будет стоить 930 долларов

Сетевые источники поделились большой порцией подробностей о топовых смартфонах Huawei Mate 40 и Mate 40 P...
Объявлена дата выхода смартфона Honor 30 Lite

В сети появился тизер, раскрывающий дату выхода смартфона Honor 30 Lite – как и ожидалось, новинку покажу...
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 SynergicЛучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Как не стать жертвой мошенников ...
Как не стать жертвой мошенников На просторах интернета пользователи постоянно ищут возможности заработка. Новички и неопытные пользовател...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note ...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note Крупные производители смартфонов в последнее время стали делать все более и более хрупкие смартфоны, кото...
Объявлена дата выхода фитнес-браслета Xi...
Объявлена дата выхода фитнес-браслета XiКомпания Xiaomi официально объявила о том, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 будет представлен уже 11 и...
Microsoft Surface Book 3 получит игровую...
Microsoft Surface Book 3 получит игровуюПоявились слухи относительно ноутбука Microsoft Surface Book 3, о котором длительное время не было вообще...
Самое время заказать чехол для Huawei Ho...
Самое время заказать чехол для Huawei HoПроизводителям смартфонов достаточно тяжело придумать, как привлечь внимание потенциального покупателя. Д...
Смартфон Honor X10 показали на видео...
Смартфон Honor X10 показали на видеоАвторитетный искатель утечек Мукул Шарма опубликовал в Twitter видео, в котором демонстрируется ожидаемый...
AMD приступила к разработке графических ...
AMD приступила к разработке графических Компания AMD заключила партнерские отношения с разработчиком Oxide Games. AMD уже имеет большой опыт в эт...
Топовый смартфон Meizu 17 Pro оценен в 6...
Топовый смартфон Meizu 17 Pro оценен в 6Компания Meizu представила топовый смартфон Meizu 17 Pro, который можно назвать продвинутой версией обычн...
Лучший чехол для Samsung Galaxy M30s...
Лучший чехол для Samsung Galaxy M30sС каждым годом разработчики смартфонов делают своих гаджеты все более и более тонкими, что позволяет инте...
Заказываем чехол для Samsung Galaxy A50s...
Заказываем чехол для Samsung Galaxy A50sУ подавляющего большинства современных смартфонов одна и та же проблема — производитель старается сделать...
Смартфон iQOO Z1x 5G получил 120-Гц дисп...
Смартфон iQOO Z1x 5G получил 120-Гц диспКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z1x 5G, которая может похвастаться поддержкой...
Выбираем чехол для Honor 20S...
Выбираем чехол для Honor 20SКакое-то время назад смартфоны поражали своим развитием в области процессоров, камер, дисплеев и прочих к...
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портамиОбзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power DeliveryОбзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor