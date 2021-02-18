LG представила OLED-телевизоры нового поколения

В последнее время тема развития телевизоров достаточно сильно ударила по многим производителям данного сегмента — пользователи не горят желанием покупать новый телевизор, так как у большинства уже есть 4К-модели. А ничего нового на рынке не появляется — умные телевизоры получают апдейты, но если у вас уже есть умный телевизор с 4К-разрешением от известного бренда, то на рынке должно появиться что-то совершенно уникальное, чтобы вы пошли в магазин и отказались от своего гаджета. Именно на это и делает ставку LG в своей новой линейке умных телевизоров — производитель решил использовать новейшие OLED-матрицы с отличным качеством картинки, чтобы привлечь внимание пользователей к своим продуктам. Стоимость нового поколения пока что не сообщается.