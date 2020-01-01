LG представила бюджетный телевизор

UM7400 не идеален, но он привлекает себя своей ценой и функцией HDR. Серия UM7400 представлена в варианте на 43, 49 и 55 дюйма. Телевизоры имеют полный набор приложений Smart TV с поддержкой HDR. Обладают сверхнизкой задержкой ввода и поддержкой ALLM. В моделях используется ЖК-панель IPS. Частота обновления составляет 60 Гц.

Модели поддерживают потоковые сервисы, такие как, Netflix, Prime Video, YouTube, BBC iPlayer, Freeview Play. Обладают беспроводной связью 802.11ac, Bluetooth 5. На задней панели находится три разъема HDMI. 4K IPS панель со светодиодной подсветкой. На 43 дюймовую модель телевизора рекомендуемая цена начинается от 27 000 рублей.