LG представила геймерский монитор с гибким дисплеем

Но главная фишка в том, что новая модель способна переходить из плоского состояния в изогнутое с радиусом кривизны 900R. Кроме того, обновлённая функция Dual-Mode позволяет пользователям легко переключаться между предустановками разрешения и частоты обновления, а также настраивать соотношение сторон и размеры изображения. Естественно, монитор сертифицирован для NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, но максимальная частота обновления пока не указана. При этом стоит понимать, что стоимость такого монитора будет просто космической, потому что изогнутая панель диагональю 45 дюймов стоит колоссальных денег. Да и сама конструкция, которая предусматривает такое количество подвижных элементов, тоже будет дорогим удовольствием. С другой стороны, конкурентов у нового монитора тоже нет, что необходимо учитывать.