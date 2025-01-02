LG представила геймерский монитор с гибким дисплеем

Компания LG не стала ждать начала выставки CES 2025 и представила новую линейку игровых мониторов 2025 года. Главным продуктом линейки стала изгибающаяся OLED-модель бренда UltraGear, которая, по заявлению компании, является первым в мире OLED-дисплеем с разрешением 5K-2K и возможностью изгибаться до нужного пользователю угла. Достижение, конечно, звучит довольно специфично, но быть первым — всегда повод для гордости. Стоит сказать, что этот 45-дюймовый монитор обладает разрешением 5120x2160 пикселей, обеспечивая ту же вертикальную плотность пикселей, что и 4K-экраны, но с более широкой областью отображения.

Но главная фишка в том, что новая модель способна переходить из плоского состояния в изогнутое с радиусом кривизны 900R. Кроме того, обновлённая функция Dual-Mode позволяет пользователям легко переключаться между предустановками разрешения и частоты обновления, а также настраивать соотношение сторон и размеры изображения. Естественно, монитор сертифицирован для NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, но максимальная частота обновления пока не указана. При этом стоит понимать, что стоимость такого монитора будет просто космической, потому что изогнутая панель диагональю 45 дюймов стоит колоссальных денег. Да и сама конструкция, которая предусматривает такое количество подвижных элементов, тоже будет дорогим удовольствием. С другой стороны, конкурентов у нового монитора тоже нет, что необходимо учитывать.
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