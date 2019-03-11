LG представила изогнутый монитор 34WK95C-W с соотношением сторон 21:9

Компания LG представила изогнутый монитор 34WK95C-W с разрешением 3440 на 1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Контрастность устройства составляет 1000:1, а время отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая помогает улучшить качество игрового процесса. Есть интерфейсы HDMI (*2), DisplayPort, USB 2.0, USB 3.0 (*2), симметричный порт USB Type-C и стандартный аудиоразъем. О стоимости новинки пока не сообщается.