LG представила изогнутый монитор UltraWide 49U950A-W

Компания LG пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью UltraWide 49U950A-W, которая основана на 49-дюймовой Nano IPS-матрице с разрешением 5120:1440 точек (формат DQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 400 нит, радиусом кривизны 3800R, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 5 мс (GtG) и сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI, портами DisplayPort и USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки, USB-хабом с двумя разъемами USB-A, двумя 10-Вт стереодинамиками, подставкой с регулировкой высоты и датчиком освещённости. Цена монитора на дебютном сингапурском рынке составляет эквивалент 1785 долларов.

