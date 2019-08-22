LG представила мощные смартфоны среднего класса - K50S и K40S

Компания LG представила два новых телефона среднего класса - K50 и K40. Эти телефоны должны предлагать «флагманские функции по более низким ценам». Телефоны продемонстрируют на выставке IFA 2019. Мощные новинки оснащены процессорами с тактовой частотой 2 ГГц, большой батареей и дисплеем, а также впечатляющими камерами.

K40S оснащен большим 6,1-дюймовым дисплеем FullVision HD +, 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ расширяемой памяти, двойной основной камерой 13 Мп + 5 Мп, 13 МП фронтальной камерой и аккумулятором на 3500 мАч. Более дорогой LG K50S имеет больший 6,5-дюймовый дисплей FullVision HD +, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ расширяемого хранилища, тройную основную камеру 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп, 13 МП фронтальную камеру и огромную батарею емкостью 4000 мАч.

LG K40S и 50S работают на базе Android 9.0 Pie и оснащены датчиками отпечатков пальцев, установленными сзади, а также кнопкой Google Assistant и поддержкой DTS: X 3D Surround Sound. Обе новинки соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G по долговечности.