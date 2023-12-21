LG представила монитор 32GS95UE с 240 и 480 Гц

Сегодня компания LG Electronics представила уникальный в своём роде игровой монитор, который предоставляет гибкие настройки изображения для определённых задач. Монитор с индексом 32GS95UE имеет возможность переключаться на достаточно высокую частоту обновления в 480 Гц при разрешении 1080р, что позволит игроку получать максимально высокую производительность в соревновательных играх вроде шутеров или гонок, а во время потребления мультимедийного контента владелец может переключиться на режим разрешения 4K, который обеспечивает частоту обновления в 240 Гц.

Идея данного монитора состоит в том, чтобы предоставить геймерам платформу, которая позволяет и играть в шутеры при максимально эффективной картинке, и при этом иметь возможность посмотреть фильм в 4К или запустить одиночную игру, где высокая частота кадров не нужна. Ничего подобного на рынке просто нет — это крайне неординарное устройство, способное покорить многих потенциальных покупателей. Кроме того, 32GS95UE также будет оснащён первой в отрасли технологией звука пикселей, которая представляет собой механизм генерации звука непосредственно через вибрирующий элемент пленки OLED-дисплея. Правда, данная технология пока что остаётся под вопросом и многие пользователи, вероятно, в итоге не захотят платить за неё — всё равно все играют в наушниках или на колонках, так что смысл покупать дорогущий монитор с такими звуковыми эффектами полностью отсутствует на текущий момент.