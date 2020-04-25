LG представила монитор Intros UltraGear 34GN850-B с матрицей Nano IPS

LG Intros UltraGear 34GN850-B оснащен 34 дюймовым экраном с матрицей Nano IPS. Соотношение сторон 21: 9, разрешением составляет 3440 x 1440 пикселей. Модель обеспечивает частоту обновления экрана 144 Гц с возможностью разгона. Время отклика 1 мс.

Подставка монитора позволяет регулировать его по высоте и наклону. Модель поддерживает новейшие технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Задняя панель оборудована двумя портами HDMI и одним DisplayPort. Также есть USB-концентратор, который поддерживает два порта USB 3.0.

Монитор привлекает фантастическим внешним видом и богатым функционалом. Возможно использовать как основной монитор, в варианте с несколькими мониторами. Монитор LG Intros UltraGear 34GN850-B поступит в продажу в конце апреля.
Комментарии и отзывы LG Intros UltraGear 34GN850-B
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