LG представила ноутбук Gram 16 Pro на новых чипах Intel

Если вы следили за новостями, то знаете, что многие производители ноутбуков и компьютеров официально представили свои новые линейки устройств на выставке IFA 2024 после релиза процессоров Intel Lunar Lake Core Ultra 200V. И компания LG, о которой многие уже могли и забыть из-за крайне редких релизов, присоединилась к списку анонсов, представив новую модель ноутбука под названием Gram 16 Pro, которая будет работать на базе новых процессоров и выйдет уже в конце 2024 года. Данный ноутбук предоставит производительность до 48 TOPS благодаря встроенному нейронному процессору поколения Lunar Lake, что позволит обеспечить отличную производительность для работы с Copilot и другими ИИ-функциями, которые будут реализованы в Windows 11 в ближайшем будущем.

Например, пользователи смогут воспользоваться функциями на базе искусственного интеллекта для генерации текста, создания изображений и общаться с умным помощником для повышения общей продуктивности. Это звучит достаточно интересно, потому что в будущем подобные фишки действительно будут очень полезными, но, с другой стороны, сейчас они выглядят лишь игрушкой на пару раз. Кроме того, новые процессоры Intel Lunar Lake известны своей энергоэффективностью, предлагая диапазон TDP в 17/30 Вт для увеличения времени автономной работы. Но производитель ничего о продолжительности времени автономной работы не поведал, так что мы можем лишь предполагать как именно ноутбук будет удивлять потенциальных покупателей в ближайшем будущем.