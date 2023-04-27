LG представила ноутбук Gram SuperSlim

Линейка ноутбуков LG Gram изначально была разработана для обеспечения лёгкости и тонкости при внушительной производительности в процессе выполнения базовых задач, и теперь компания выпустила новую модель SuperSlim, которая является сильным конкурентом MacBook Air от Apple. Точнее, так считают западные журналисты — сама компания свою новинку с ноутбуками Apple не сравнивает. Официально LG называет свой новый ноутбук Gram SuperSlim и он рекламируется производителем как самый тонкий LG Gram за всю историю существования линейки. Он имеет толщину всего 10,9 мм — это даже тоньше, чем MacBook Air M2. При этом ноутбук имеет 15,6-дюймовый OLED-дисплей в сравнении с 13,6-дюймовым IPS-дисплеем у ноутбука Apple, что для многих потенциальных покупателей будет действительно важным моментом.

Кроме того, ноутбук LG легче, но на самом деле разница в этом плане не такая уж значительная, особенно если учесть, что оба устройства крайне лёгкие. LG Gram Superslim уже доступен для приобретения и начинается базовая модель с цены в 1699 долларов — эта комплектация может похвастаться процессором Intel Evo Core i7-1360P 13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ на твердотельном накопителе. Также есть три порта USB Type-C (два с поддержкой Thunderbolt 4 и один только USB 4) и разъём для наушников. При этом стоит отметить, что хотя у SuperSlim есть OLED-экран, в настоящее время доступные модели имеют только разрешение 1080p. Это достаточно странно для современного рынка.
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