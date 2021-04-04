LG представила ноутбук Ultra Gear 17

Корейский бренд LG, анонсировал на внутреннем рынке новый ноутбук с дисплеем OBM. Ноутбук получил название LG Ultra Gear 17 и является высокопроизводительным продуктом.

LG Ultra Gear 17 оснащен 17-дюймовым дисплеем WQXGA, который представляет собой ЖК-панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Ноутбук также оснащен процессором Intel Core i5 11-го поколения в сочетании с 8 ГБ памяти DDR4 3200 МГц. Внутри также размещен твердотельный накопитель M.2 NVMe емкостью 512 ГБ. За видеографику отвечает процессор NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. Видеокарта обеспечивает быструю и комфортную среду при работе с видео или играми.

Ноутбук Ultra Gear 17 оснащен "двойной системой охлаждения", которая быстро охлаждает внутреннее тепло с помощью двух кулеров и может стабильно запускать высокопроизводительные программы. Из наличии портов на ноутбуке есть три порта USB 3.1, порт USB 4, который также поддерживает USB-PD, 1 порт HDMI и вход постоянного тока для питания.

LG Ultra Gear 17 доступен для покупки в Южной Корее по цене 1986 долларов.