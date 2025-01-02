LG представила ноутбуки Gram и Gram Pro с ИИ

Сегодня компания LG представила новые модели в линейке сверхлёгких ноутбуков Gram и Gram Pro, добавив функции, основанные на облачных технологиях и искусственном интеллекте. Стоит отметить, что 16-дюймовый Gram Pro станет первым ноутбуком серии LG Gram с функцией Copilot Plus и единственным устройством на текущий момент на процессорах Intel Lunar Lake Core Ultra V-Series. В свою очередь, 17-дюймовый Gram Pro и 16-дюймовая модель «2-в-1» работают на процессорах Intel Arrow Lake Core Ultra H-Series. Более того, ноутбуки LG Gram Pro будут доступны в 17-дюймовом и 16-дюймовом вариантах с дисплеями разрешением 2560x1600 пикселей, оперативной памятью до 32 ГБ LPDDR5X и SSD-накопителями Gen4 NVMe объёмом до 2 ТБ. 16-дюймовые модели Gram Pro и Gram Pro «2-в-1» получат видеокарты Intel Arc, а 17-дюймовый Gram Pro будет оснащён видеокартой RTX 4050.

Но главной фишкой ноутбуков выступает функция Gram Chat On-Device, основанная на локальной языковой модели, которая позволяет работать нейросети в автономном режиме локально на ноутбуке. Например, инструмент Time Travel позволяет быстро возвращаться к недавно открытым веб-страницам, документам, видео и аудиофайлам. Также LG добавит возможности, аналогичные функциям Microsoft Copilot Plus и Apple Intelligence, но пока что неизвестно, как они будут конкурировать с другими платформами, учитывая незначительные продажи ноутбуков LG. Но выглядят эти ноутбуки, конечно, очень даже привлекательно.
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