LG представила обновленные ноутбуки линейки Ultra PC

Компания LG выпустила 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки линейки Ultra PC. Обе модели основаны на базе AMD (Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U).

Ноутбуки предлагают разрешение 1920x1200, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 1 ТБ памяти, порт HDMI, порт USB-C с альтернативным режимом DP и поддержкой USB PD, два порта USB-A, слот для карты microSD, аудиоразъем и разъем питания для зарядного устройства. Беспроводное подключение осуществляется с помощью WiFi 6 и Bluetooth 5.1, а также есть сканер отпечатков пальцев.

По словам производителя, ноутбуки обеспечивают до 20 часов автономной работы.

Цена на ноутбуки LG Ultra PC начинается от 1199 евро (14-дюймовая версия) и 1399 евро (16-дюймовая версия).
Apple выплатит 50 млн долларов за сломанные клавиатуры…
Клавиатура-бабочка от Apple была представлена ​​еще в 2015 году вместе с 12-дюймовым MacBook и много лет …
Обновленный ноутбук MacBook Pro 13 оценен в $1300…
Помимо MacBook Air компания Apple выпустила сегодня обновленный MacBook Pro 13, который, как и вышеуказан…
Microsoft анонсирует обновленный Surface Laptop Go 2…
Microsoft начала принимать предварительные заказы на Surface Laptop Go 2, обновленную версию оригинальног…
Ноутбук LG Ultra PC 14 оценен от 1200 евро…
Компания LG выпустила на европейский рынок ноутбуки Ultra PC 14 (14U70Q) и Ultra PC 16 (16U70Q), который …
Ноутбук Redmi G 2022 появился в полноценной продаже…
Компания Xiaomi дала старт открытым китайским продажам ноутбука Redmi G 2022, который ранее был доступен …
Представлены мощные игровые ноутбуки XMG Neo 17 (M22) и Neo …
Компания XMG пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Neo 17 (M22) и Neo 15 (M22), которые поя…
Apple M1 Max не так хорош, как обещает компания…
С момента выпуска ноутбуков на процессорах Apple M1 Max показатели производительности, сравниваемые с NVI…
ASUS анонсировала обновленные ноутбуки линейки ExpertBook B5…
Компания ASUS анонсировала обновленные 13-дюймовые ноутбуки линейки ExpertBook B5. …
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor