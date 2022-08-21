LG представила обновленные ноутбуки линейки Ultra PC

Компания LG выпустила 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки линейки Ultra PC. Обе модели основаны на базе AMD (Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U).

Ноутбуки предлагают разрешение 1920x1200, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 1 ТБ памяти, порт HDMI, порт USB-C с альтернативным режимом DP и поддержкой USB PD, два порта USB-A, слот для карты microSD, аудиоразъем и разъем питания для зарядного устройства. Беспроводное подключение осуществляется с помощью WiFi 6 и Bluetooth 5.1, а также есть сканер отпечатков пальцев.

По словам производителя, ноутбуки обеспечивают до 20 часов автономной работы.

Цена на ноутбуки LG Ultra PC начинается от 1199 евро (14-дюймовая версия) и 1399 евро (16-дюймовая версия).