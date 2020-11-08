LG представила серию бюджетных смартфонов W11, W31 и W31 +

Компания LG представила сразу три бюджетных смартфона W серии. Все модели имеют 6,52-дюймовый дисплей с FullVision IPS, батарею емкостью 4000 мАч и работают на платформе Helio P22. На смартфонах установлена ОС Android 10. Селфи-камера серии W предлагает 8 МП датчик. Что касается основной камеры, тут есть различия. LG W31 и W31 + оснащены тройной камерой на 13 МП. W11 имеет двойную камеру с 13 МП. Сканера отпечатков реализован только на LG W31 и LG W31+.

LG W11 с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти будет стоить 128 долларов, LG W31 оснащен 3 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти и обойдется в 148 долларов, LG W31 + оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, его цена составляет 162 доллара.