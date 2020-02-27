LG представила смартфон V60 ThinQ

Компания LG представила новый флагман LG V60 ThinQ.

Смартфон LG V60 ThinQ получил 6,8-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением FHD+ с каплевидный вырезом для 10 Мп фронтальной камеры.

Основная камера получила три модуля: где 64 Мп основной сенсор, его дополняет 13 Мп сенсор угла обзора и датчик ToF.

За производительность смартфона отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также новинка поддерживает сети пятого поколения 5G, NFC модуль для бесконтактных платежей. Корпус смартфона защищен от воды, пыли и ударов по стандартам IP65/68 и MIL-STD-810G.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Смартфон получил технологию 3D Sound Engine, Voice Bokeh, 3.5 мм аудиоразъём и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Работает смартфона на операционной системы Android 10 и ценник смартфона составит не ниже 1000 долларов.