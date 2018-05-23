Смартфон LG Q7 поступит в продажу в трёх модификациях

Смартфон LG Q7 с экраном FHD+ FullVision дебютировал в трёх версиях: Q7, а также Q7+ и Q7α. Девайс наделен 5,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и процессором с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,5 или 1,8 ГГц. В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Аккумулятор равен 3000 мА.ч, а также работать гаджет будет на ОС Android 8.0 Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 BLE. В продажу смартфон выйдут в чёрном, синем и лиловом цвете.