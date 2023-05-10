LG представила странный игровой монитор 40WP95CP-W

LG сегодня представила свой новейший широкоформатный монитор 40WP95CP-W с диагональю 40 дюймов и разрешением 5120x2160 пикселей при соотношении сторон 21:9. Данная модель также может похвастаться поддержкой технологии снижения энергопотребления и большим количеством портов для подключения источников сигнала. Важно отметить, что монитор LG 40WP95CP-W оснащён панелью Nano IPS и предлагает плотность пикселей на уровне 139 PPI. Он обеспечивает глубину цвета 10 бит и поддержку 1,07 миллиарда цветов, 98% охват цветового пространства DCI-P3 и максимальную яркость 300 нит.

Максимальное соотношение контрастности на LG 40WP95CP-W составляет 1000:1, а радиус изгиба экрана составляет 2500R, но, к сожалению, монитор может предоставить высокую частоту обновления или минимальный отклик, предлагая максимум 72 Гц и время отклика 5 мс. И это странно, потому что это монитор, который создавали специально для геймеров Кроме того, монитор LG 40WP95CP-W поддерживает технологию AMD FreeSync, но не поддерживает NVIDIA G-Sync, что довольно неприятно. Зато пользователи могут самостоятельно настраивать цветность и яркость, наслаждаясь низким уровнем синего света благодаря сертификату качества TUV Rheinland Eyesafe Live Color Low Blue Light. Эта технология поможет сохранить зрение во время продолжительных игровых сессий. С другой стороны, цена в 1400 долларов кажется слишком высокой при таком перечне характеристик, особенно если речь идёт про игровой монитор.