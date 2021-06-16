LG продолжает обновлять свои флагманы до Android 11

В конце июля 2020 года LG незаметно дебютировала с LG VELVET LTE. В отличие от оригинального устройства, это устройство работает на чипсете Snapdragon 845 вместо Snapdragon 765G. Но, что самое удивительное, запускался в продажу он с той же фирменной прошивкой LG UX9 на базе Android 10 — для флагманского смартфона это достаточно транно, ведь на рынке уже была более свежая версия ОС. А теперь, почти через год после выпуска новинки, телефон наконец-то начал получать обновление до Android 11. Согласно официальному сообщению издания PiunikaWeb, на странице поддержки LG Electronics появилось сообщение про развертывание обновления Android 11 для LG VELVET LTE (4G) в своей Южной Корее. Стоит сказать, что производитель пока что не планирует запускать апдейт за пределами страны — сначала продукт протестируют на локальном рынке, а потом уже будет апдейт сразу во всех регионах.

Более того, помимо основных функций Android 11, которые так нравятся потенциальным покупателям, последнее обновление системы для смартфона также включает некоторые новые функции для камеры. Стандартное приложение камеры смартфона получило новые режимы — «Быстрый просмотр», «Ночной режим замедленной съемки» и встроенный QR-сканер. Кроме того, по заявлению LG, LG VELVET LTE получит обновление до Android 12, а также Android 13. Но мы не уверены, сможет ли компания выполнить свое обещание, особенно если учитывать тот факт, что с рынка смартфонов некогда популярный производитель просто ушёл.