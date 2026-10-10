Официально: OnePlus 16 получит защиту от воды

Компания OnePlus опубликовала новые подробности о характеристиках флагманского смартфона OnePlus 16, который будет представлен уже 12 октября. Китайский производитель подтвердил наличие максимальной защиты от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, стереодинамиком, мощного вибромотора, разъема USB 3.2 Gen 1, подэкранного ультразвукового дактилоскопического сенсора, поддержки трехчастотного GPS и четырехчастотной навигации BeiDou.

Ранее сообщалось о топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, фирменном игровом чипом нового поколения, экране Oriental четвертого поколения на люминесцентном материале X4 с кадровой частотой 185 Гц и защитным стеклом Crystal Shield Glass, поддержке проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также аккумуляторе Glacier Battery ёмкостью 9000 мАч.
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