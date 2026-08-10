Смартфон Sony Xperia 1 IX засветился в сети

В базе данных GSMA IMEI обнаружилось упоминание о еще не представленном официально смартфоне Sony с индексами XQ-HH44, XQ-HH54 и XQ-HH74. По данным источника, речь идет о версиях модели Xperia 1 IX. Технические характеристики не раскрываются, но появление устройства в базе хотя бы подтверждает работу японской компании над новым флагманским смартфоном.

Напомним, что актуальный Sony Xperia 1 VIII имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройную основную камеру ZEISS с модулями на 52 Мп (сенсор Exmor T оптического формата 1/1.35 дюйма), 48 Мп (телеобъектив) и 48 Мп (16-мм сверхширик), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, 3,5-мм аудиоразъем, поддержку Hi-Resolution Audio и технологий WALKMAN, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку беспроводной зарядки Qi, защиту от воды и пыли по стандартам IP65/IP68, а также корпус толщиной 8,3 мм и массой 200 грамм.