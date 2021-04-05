LG продолжит предоставлять обновления для своих смартфонов

Компания LG объявила о выходе из бизнеса смартфонов по всему миру к 31 июля. Тем не менее, она заявила, что продолжит предоставлять обновления программного обеспечения для своих смартфонов.

Компания подробно рассказала о том, что произойдет с обновлениями программного обеспечения после закрытия бизнеса смартфонов. На странице поддержки часто задаваемых вопросов говорится, что компания продолжит развертывание обновления Android 11 для своих смартфонов, как и было задумано. Ещё на странице поддержки говорится, что компания LG также будет продвигать ОС Android 12 для некоторых моделей.

Недавно компания поделилась планом развертывания в Европе. В список устройств, которые его получают, входят LG Velvet 5G , LG G8X , LG G8S , LG Wing и другие. Среди них компания уже выпустила стабильное обновление Android 11 для устройств V60 ThinQ и Velvet 5G .

Кроме того, LG также заявляет об отказе от ответственности, что график обновления и сроки могут отличаться в зависимости от страны, и в будущем могут произойти изменения в этой политике. Это говорит о том, что, если компания столкнется с серьезным препятствием в разработке, она также может обрушить ставни на весь план развертывания.