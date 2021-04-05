LG продолжит выпускать патчи для своих смартфонов

Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что компания LG официально сообщила о закрытии своего бизнеса по производству и продаже смартфонов. Раньше появлялась информация о том, что производитель планирует перепродать данный бизнес, но, видимо, желающих приобрести убыточное производство не оказалось. В связи с этим производитель полностью отказался от производства смартфонов, но пользователям, которые уже купили смартфон данного бренда, не стоит переживать о поддержке. Вскоре после информации о закрытии подразделения смартфонов, производитель выпустил официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что все выпущенные смартфоны будут получать патчи безопасности и запланированные обновления в течение достаточно длительного времени.