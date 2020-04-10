LG разработала будущий дизайн своих смартфонов

Компания LG представила новый язык минималистичного дизайна «Raindrop» для своих будущих телефонов. Устройства будут иметь наличие камеры «Raindrop» и симметричные кривые спереди и сзади.

На двух тизерных изображениях показаны три задние камеры и светодиодная вспышка расположенные в порядке убывания, чтобы имитировать падающие капли дождя. Основной объектив располагается в небольшом выступе, в то время как два других плавно лежат под гладким стеклом для более чистого и гладкого внешнего вида.

Вице-президент Ча Ён Дук, глава лаборатории мобильных коммуникаций LG сказал, что будущий смартфон будет опираться на богатую историю классических дизайнов LG, которые всегда были отличительными с первого прикосновения.