LG сдала в аренду свои фирменные магазины компании Apple

Некоторое время назад появилась достаточно интересная информация о том, что компания LG планирует предоставлять свои оффлайн магазины для компании Apple, чтобы компания продавала в этих магазинах свою продукцию. Это связано с тем, что сама компания LG больше не планирует заниматься разработкой и продажей смартфонов, соответственно, у неё осталось множество площадей на территории Южной Кореи, которые теперь будут пустовать. Чтобы не терять деньги и получать определенную прибыль с предоставление аренды столь крупному производителю, компания LG приняла решение сдать эти магазины компании Apple, и уже сейчас поступает информация о том, что смартфоны американского производитель уже продаются в магазинах в Южной Корее. Это достаточно интересная ситуация, так как ранее продавать смартфоны в данных магазинах могла исключительно компания LG, ведь с этим были связаны определенные законодательные трудности.

Теперь компания LG сдала в аренду 400 своих фирменных магазинов, что позволяет получать внушительную прибыль даже несмотря на это, что сам производитель смартфоны больше не выпускает и в обозримом будущем заниматься этим не планирует. Также важно отметить, что главный конкурент на территории Южной Кореи, компания Samsung, был против того, чтобы LG сдавала в аренду свои оффлайн магазины компании Apple. Впрочем, стоит отметить, что компания Apple будет продавать в магазинах LG исключительно смартфоны, так как с рынка компьютеров и ноутбуков южнокорейский производитель не ушёл.
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