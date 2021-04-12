LG сильно уронила цену на смартфон Wing

Компания LG недавно закрыла свой мобильный бизнес. Хотя компания продолжит поддерживать свои смартфоны, но не будет выпускать новые телефоны. LG Wing был одним из самых амбициозных смартфонов бренда LG, поскольку это телефон с двумя дисплеями и поворотным основным экраном. Базовая модель устройства была представлена ​​в Индии по цене 940 долларов США. С завтрашнего дня "13 апреля" этот смартфон будет доступен в стране по новой цене от 401 долларов США.

LG Wing с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ будет продаваться по значительно низкой цене 501 доллар США, начиная с 13 апреля. Помимо годовой гарантии, компания предоставит покупателям LG Wing 5 лет обслуживания и будет предоставлять обновления ОС для своих телефонов премиум-класса. Смартфон LG Wing прибыл с ОС Android 10 на борту и следовательно можно ожидать получение версий ОС Android 11, 12 и 13.

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