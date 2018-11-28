LG тоже готовит складной смартфон

2018-11-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG; [55]
За прошедшие несколько месяцев в сети появилось много информации о гибких смартфонах топовых производителей. Для кого-то это действительно важная новость, ведь желание купить новый продукт есть у многих пользователей. Правда, пока что именно о покупке речи не идет — крупные компании просто забирают патенты, чтобы потом их как-то использовать в своих целях. К примеру, компания LG получила патент на безрамочный гибкий смартфон с дисплеем от края до края. Пока что компания не говорит даже о прототипе, однако года через три вполне возможен релиз такого устройства. Думаю, что подобные патенты активно продвигают рынок смартфонов дальше, позволяя отказаться от уже привычного всем форм-фактора. Хотелось бы посмотреть на то, что умеет такой вот гаджет и какие преимущества у его корпуса.


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