LG выпускает 27UK650-W 3840X2160 HDR IPS 27 монитор

LG выпускает свой новейший 27-дюймовый ЖК-монитор с разрешением 4K HDR, 27UK650-W. При использовании 3-стороннего бескаркасного дизайна этот новый 27-дюймовый монитор IPS LED-backlight (стандартная поддержка HDR 10 - достижение ярких и естественных цветов с широким углом обзора) поддерживает собственное разрешение 3840 x 2160 пикселей.Экран предлагает приятный коэффициент контрастности 1000: 1 (5 000 000: 1 DCR), яркость 350 кд / м2, время отклика 5 мс (GTG) и углы обзора 178/178 градусов. Использование технологии «Flicker-Free» и «Blue Light Reduction» для снижения нагрузки на глаза при длительной работе.