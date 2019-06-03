LG скоро выпустит смартфон с тремя камерами

На просторах интернета появилась информация о том, что компания LG вскоре выпустит достаточно доступный смартфон, который будет оборудован системой из трех камер на тыльной панели. Стоит сказать, что для современного рынка это совсем не новость и практически каждая вторая компания выпускает свои устройства именно с этим бонусом. Но, у компании LG немного другое представление о современном рынке и обычно бренд выпускает достаточно дорогие продукты, которые сложно назвать доступными. Видимо, ситуация немного изменилась и теперь производитель решил пойти другим путем. Будем надеяться, что смартфон и правда будет доступным и у него будет неплохая начинка, чтобы конкурировать с основными игроками в данном сегменте. Ждем анонс.