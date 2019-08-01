LG выпустила новый монитор 24MD4KL с разрешением 4K

Компания LG выпустила новый монитор 24MD4KL размером 24 дюйма по диагонали. Разрешение устройства составляет 3840 на 2160 пикселей. Панель соответствует формату 4К, а также оборудована акустической системой. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Имеется технология Flicker Safe, которая позволяет избавиться от мерцания, что снижает нагрузку на глаза и помогает уменьшить усталость во время длительной работы. Предусмотрен интерфейс Thunderbolt 3 и симметричный порт USB Type-C. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.