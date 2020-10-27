LG выпустила обычные TWS-наушники с необычной функцией зарядного кейса

Компания LG добавила новую модель с активным шумоподавлением в свою серию беспроводных наушников. LG TONE Free FN7 могут похвастаться технологией Meridian Audio, тремя микрофонами в каждом наушнике и неплохим временем автономной работы.

В LG утверждают, что кейс с ультрафиолетовыми лучами способен уничтожить до 99,9% бактерий E. coli и S. aureus, которые могли прилипнуть к амбушюрам. Правда, надо понимать, что этого все равно будет недостаточно, чтобы убить такие вирусы, как nCoV-SARS, так же известный как COVID-19.

LG Tone Free FN7 по функциям очень похожи на предыдущий HBS-FN6 с некоторыми незначительными обновлениями. Они поставляются с аккумуляторами 55 мАч в каждом бутоне и 390 мАч в зарядном футляре. Но время автономной работы было оптимизировано, давая пользователям до семи часов воспроизведения без ANC и пяти часов с ним. Зарядный чехол подарит еще 21 час и 15 часов с активным шумоподавлением.

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