LG выпустила смартфон Candy с 5-дюймовым экраном и ценой 100 долларов

Смартфон LG Candy анонсирован официально. Аппарат получил 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. В основе лежит процессор с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 1,3 ГГц. В тыльной части корпуса располагается 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.2 Nougat. Габариты составляют: 146,3 * 73,2 * 8,2 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Приобрести новинку можно в черном, синем, золотистом и серебристом цветовом исполнении по цене 100 долларов.