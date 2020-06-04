LG выпустит ноутбук на AMD

Относительно недавно компания AMD представила свои новые мобильные процессоры серии 4000, которые обладают довольно приличной производительностью при низкой цене и прочих преимуществах. Аналитики предвещали, что в начале лета крупные компании начнут выпускать свои ноутбуки на этом процессоре, а теперь компания LG, которая на рынке уже давно не показывала ничего нового, официально готовит новинку на модели процессора AMD Ryzen 4000. Это довольно привлекательный мобильный процессор, который обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами, плюс он потребляет довольно мало энергии. Отличный выбор со стороны производителя, вопрос только в конечной стоимости гаджета, которая и будет решать его популярность.

Комментарии и отзывы LG
Обзоры:
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9. Самый изогнутый мониторПредварительный обзор Samsung Odyssey G9. Самый изогнутый монитор
Новости:
Новый изогнутый монитор ViewSonic ELITE XG270QC

ViewSonic представила новый новый 27-дюймовый изогнутый игровой монитор Elite XG270QC, который будет выпу...
32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Pro оценен в $125

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров Mi TV бюджетной моделью L32M6-ES, которая оценена в 125...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустят в июне

Сетевые источники сообщают о том, что представленные в начале текущего года игровые мониторы Samsung Odys...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор Mortal Kombat 11: Aftermath – долгожданное продолжение историиОбзор Mortal Kombat 11: Aftermath – долгожданное продолжение истории
Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Компания Apple купила провайдера NextVR...
Компания Apple купила провайдера NextVRКомпания Apple объявила о приобретении еще одной компании. В цели компании попал провайдер, который заним...
Представлен ПК-рюкзак Zotac VR GO 3.0...
Представлен ПК-рюкзак Zotac VR GO 3.0Компания Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 3.0, который был впервые показан еще на январской выста...
Gears of War получит обновление для конс...
Gears of War получит обновление для консGears of War компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица. Разработчик Epic Games планирует вывести ...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил ново...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил новоSamsung начала развертывание обновления Galaxy A51 One UI 2.1 для смартфона Galaxy A51. Обновление постав...
Производство смартфонов Apple iPhone XR ...
Производство смартфонов Apple iPhone XR Производство смартфонов Apple iPhone XR на заводе Foxconn приостановлено из-за вспышки коронавируса. ...
OnePlus покажет новые смартфоны 14 апрел...
OnePlus покажет новые смартфоны 14 апрелБуквально вчера у нас появилась информация о новом смартфоне компании OnePlus, который появился на пресс-...
Samsung переходит от технологии LCD к QD...
Samsung переходит от технологии LCD к QDКомпания Samsung закрывает производство жидкокристаллических дисплеев LCD в этом году, так как компания ...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с ...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с «На рестораны и кафе надейся, а сам не плошай». Перефразированная фраза, как нельзя актуальна сейчас в во...
GTX 1650 получат более быструю память...
GTX 1650 получат более быструю памятьПроизошла достаточно странная ситуация на рынке видеокарт. Дело в том, что сейчас компании закрыты, завод...
Компания Razer выделит 50 миллионов на п...
Компания Razer выделит 50 миллионов на пRazer создала благотворительный фонд в 50 миллионов долларов. Фонд будет двигаться по трем направлениям: ...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TVAOC 43M3083 43" (2018) ...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в ию...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июБританские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен ещ...
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor