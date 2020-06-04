LG выпустит ноутбук на AMD

Относительно недавно компания AMD представила свои новые мобильные процессоры серии 4000, которые обладают довольно приличной производительностью при низкой цене и прочих преимуществах. Аналитики предвещали, что в начале лета крупные компании начнут выпускать свои ноутбуки на этом процессоре, а теперь компания LG, которая на рынке уже давно не показывала ничего нового, официально готовит новинку на модели процессора AMD Ryzen 4000. Это довольно привлекательный мобильный процессор, который обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами, плюс он потребляет довольно мало энергии. Отличный выбор со стороны производителя, вопрос только в конечной стоимости гаджета, которая и будет решать его популярность.