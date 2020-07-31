LG выпустит смартфон с 5G в конце года

Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что буквально каждая вторая компания уже показала свой смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Оказалось, что в список крупных производителей с такими гаджетами пока что не попала компания LG, которая только планирует запуск гаджета с поддержкой 5G в этом году. Точной даты релиза производитель пока что не называет, но он уже заявил, что это случится ближе к концу 2020 года. Вероятно, производитель хочет показать гаджет среднего класса, ведь о флагманских устройст

вах на просторах интернета пока что информации не было. Будем ждать полноценного релиза и тогда можно будет поговорить о каких-то преимуществах или недостатках продукта, сейчас информации слишком уж мало.