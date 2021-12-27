LG запатентовала ноутбук с сенсорными панелями по обеим сторонам клавиатуры

Новый патент ноутбука от LG появился на портале Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Патент, по всей видимости, был подан LG еще 8 июня 2020 г.

Этот концептуальный ноутбук, имеет несколько дисплеев. Клавиатура ноутбука значительно меньше, чем у традиционных ноутбуков. Однако на обоих концах клавиатуры есть два дисплея. Дисплеи предлагают сенсорную функциональность и способны выполнять несколько задач в соответствии с патентной заявкой LG, в которой конкретно говорится: "Этот дизайн представляет собой портативный компьютер с функциональными сенсорными панелями с обеих сторон клавиатуры, показывает сенсорные панели на предметном дизайне, преобразованные в цифровую клавиатуру и функциональную панель, которая может регулировать громкость, яркость экрана".

Чтобы упростить, сенсорные панели по обеим сторонам клавиатуры являются многофункциональными, тот, что справа, может работать как трекпад, а также удваиваться как цифровая клавиатура, в то время как левый может использоваться для различных элементов управления, таких как регулировка яркости и громкости. уровни на ноутбуке и многие другие функции.

Кроме того, патенты показывают, что у ноутбука есть откидывающийся вверх шарнир, который похож на шарнир Asus ErgoLift. Этот тип шарнира позволяет нижней части дисплея поднимать заднюю часть устройства, когда вы открываете крышку, давая вентиляционным отверстиям в основании больше места для охлаждения.